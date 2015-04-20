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    Премьер Финляндии признал победу оппозиции на парламентских выборах

    В воскресенье в Финляндии состоялись очередные выборы в парламент

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Премьер Финляндии Александр Стубб признал победу оппозиции на парламентских выборах в стране, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Кажется, "Центр" победил. Поздравляю", - сказал Стубб.

    В воскресенье в Финляндии состоялись очередные выборы в парламент. Почти четверть избирателей отдали голос за оппозиционную партию "Финляндский центр". На втором месте Социал-демократическая партия Финляндии (17,8%), вместе с Коалиционной партией самого Стубба входящая в правящую коалицию.

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