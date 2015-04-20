Премьер Финляндии признал победу оппозиции на парламентских выборах

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Премьер Финляндии Александр Стубб признал победу оппозиции на парламентских выборах в стране, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Кажется, "Центр" победил. Поздравляю", - сказал Стубб.

В воскресенье в Финляндии состоялись очередные выборы в парламент. Почти четверть избирателей отдали голос за оппозиционную партию "Финляндский центр". На втором месте Социал-демократическая партия Финляндии (17,8%), вместе с Коалиционной партией самого Стубба входящая в правящую коалицию.