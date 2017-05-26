Премьер Черногории прокомментировал инцидент с оттолкнувшим его Трампом - ВИДЕО

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что даже не заметил, как президент США Дональд Трамп оттолкнул его во время расстановки политиков для коллективной фотографии на саммите НАТО, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Видео, на котором Трамп толкает черногорского премьера, широко разошлось по интернету.

"Я этого даже не заметил. Я только увидел реакцию на это в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация", - сказал Маркович журналистам.

На кадрах, которые показали мировые СМИ и активно тиражируются в соцсетях, видно, как Трамп пробирается вперед среди других гостей саммита НАТО и при этом бесцеремонно отодвигает премьера Черногории, оказавшегося у него на пути. После этого президент США поправляет пиджак и принимает церемониальную позу.

Сам Маркович призвал не обращать внимание на этот эпизод.

"Так как сегодня журналисты всячески обсуждают эту сцену, я хочу сказать вам, что для президента США естественно быть в первом ряду", - заявил премьер-министр Черногории.