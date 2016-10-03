Премьер Болгарии уйдет в отставку в случае поражения кандидата от правящей партии на выборах

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что немедленно подаст в отставку, если кандидат правящей партии ГЕРБ проиграет в первом туре президентских выборов, намеченных на 6 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, партия ГЕРБ накануне объявила, что ее кандидатом на предстоящих президентских выборах будет спикер парламента Цецка Цачева.

Кандидаты начнут свою предвыборную кампанию 5 октября.

Помимо Цачевой, на пост президента страны баллотируются восемь человек, в том числе генерал Румен Радев от оппозиционной партии социалистов, Румен Петков от коалиции "Калфин-Президент", Александр Томов от партии "Евролевица".