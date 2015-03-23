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    Премьер: Барбадос откажется от монархии во главе с Елизаветой Второй

    Переход к республиканской форме правления должен быть осуществлен в ближайшее время

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/Премьер-министр Барбадоса Фрейндель Стюарт заявил, что страна откажется от монархии во главе с британской королевой Елизаветой Второй, чтобы стать республикой, пишет газета Telegraph.

    В настоящий момент Барбадос по форме правления является конституционной монархией, а главой государства, которую представляет генерал-губернатор, считается королева Великобритании Елизавета Вторая, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Как заявил Стюарт на съезде Демократической лейбористской партии (ДЛП) Барбадоса, переход к республиканской форме правления должен быть осуществлен в ближайшее время, а главой государства станет президент, которого предстоит избрать.

    Секретарь ДЛП Джордж Пилигрим подтвердил намерение премьер-министра Барбадоса. Он сказал, что отказ от королевы как от главы государства должен произойти, скорее всего, в 2016 году - в год 50-й годовщины обретения страной независимости от Великобритании. Пилигрим при этом подчеркнул, что Барбадос сохранит свои связи с британской монархией через членство в Содружестве наций.

    Как пишет Telegraph, Букингемский дворец пока не прокомментировал данную информацию

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