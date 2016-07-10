​Премьер Австралии провозгласил победу на выборах правящей партии

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл объявил о победе на парламентских выборах правящей Либерально-национальной коалиции (ЛНК)

"Ранее сегодня лидер лейбористов Билл Шортен позвонил мне и поздравил с переизбранием на пост премьер-министра. Мы выиграли выборы", — сообщил Тернбулл журналистам в Сиднее.

Парламентские выборы в Австралии прошли 2 июля. На настоящий момент подсчитаны 79,6% голосов, ЛНК получает 74 парламентских кресла, лейбористы — 66. Пока неизвестно, получит ли коалиция достаточное количество мест для формирования правительства большинства, как передает Report, об этом сообщает Франс Пресс.

Австралия имеет двухпалатный федеральный парламент, состоящий из Сената (верхней палаты) из 76 сенаторов и Палаты представителей (нижней палаты) из 150 депутатов. В парламент также входит королева Великобритании (представленная генерал-губернатором). Австралийский Парламент является шестой по возрасту непрерывной демократией в мире.