Премьер Австралии прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл побывал с необъявленным визитами в Ираке и Афганистане.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

В ходе визитов Тернбулл провёл переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который также находился в Афганистане, президентом Ашрафом Гани и премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади в Багдаде.

«Для меня было честью встретиться с мужчинами и женщинами, которые служат на Ближнем Востоке и поблагодарить их за это», — написал премьер в своём Twitter.

Также отмечается, что в ходе визитов Тернбулл подтвердил приверженность Австралии борьбе с терроризмом и совместной работе с НАТО и США.

Ранее сообщалось, что Джеймс Мэттис прибыл в Афганистан с необъявленным визитом.