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    Прекращение огня в САР начнется после подтверждения обеими сторонами

    Перемирие в Сирии планируют объявить в течение недели

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Прекращение военных действий в Сирии начнется в течение недели после подтверждения сирийского правительства и оппозиции". Как сообщает Report, об этом говорится в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    "Прекращение боевых действий начнется в течение недели после подтверждения сирийского правительства и оппозиции после соответствующих консультаций", — говорится документ.

    Госсекретарь США Джон Керри после встречи в Мюнхене стран группы поддержки Сирии отметил, что помощь в пострадавшие районы Сирии начнут доставлять на этой неделе.

    "Мы согласились ускорить и расширить доставку гуманитарной помощи, это начнется немедленно. Постоянные доставки начнутся на этой неделе", — сказал Керри на пресс-конференции в Мюнхене с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой.

    "Мы согласились реализовать общенациональное прекращение боевых действий, наша цель — начать его через неделю. Это амбициозная цель, но все согласны продвигаться как можно быстрее, чтобы попытаться достичь этого. Это будет касаться любых сторон в Сирии, за исключением террористических организаций ДАИШ и "Аль-Нусра", — сказал Керри на совместной пресс-конференции в Мюнхене с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой.

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