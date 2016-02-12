Прекращение огня в САР начнется после подтверждения обеими сторонами

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Прекращение военных действий в Сирии начнется в течение недели после подтверждения сирийского правительства и оппозиции". Как сообщает Report, об этом говорится в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Прекращение боевых действий начнется в течение недели после подтверждения сирийского правительства и оппозиции после соответствующих консультаций", — говорится документ.

Госсекретарь США Джон Керри после встречи в Мюнхене стран группы поддержки Сирии отметил, что помощь в пострадавшие районы Сирии начнут доставлять на этой неделе.

"Мы согласились ускорить и расширить доставку гуманитарной помощи, это начнется немедленно. Постоянные доставки начнутся на этой неделе", — сказал Керри на пресс-конференции в Мюнхене с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой.

"Мы согласились реализовать общенациональное прекращение боевых действий, наша цель — начать его через неделю. Это амбициозная цель, но все согласны продвигаться как можно быстрее, чтобы попытаться достичь этого. Это будет касаться любых сторон в Сирии, за исключением террористических организаций ДАИШ и "Аль-Нусра", — сказал Керри на совместной пресс-конференции в Мюнхене с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой.