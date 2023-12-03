Префект полиции Парижа заявил о постоянной террористической угрозе во Франции

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что угроза террористических актов во Франции присутствует постоянно.

Угроза террористических актов во Франции присутствует постоянно.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом заявил префект полиции Парижа Лоран Нуньес.

Он сообщил о значительном усилении мер безопасности в столице после нападения на прохожих в Париже в субботу, в результате которого погиб один человек.

"С сегодняшнего дня мы усилили полицейское присутствие на улицах, увеличили число патрулей", - отметил он.

Комментируя ранее высказанное заместителем главы столичного региона Иль-де-Франс Фредериком Пешенаром предложение по разработке запасного плана проведения церемонии открытия Олимпиады-2024 на случай возможных терактов, Нуньес отметил, что "подготовка к этому мероприятию и так ведется с учетом высокого уровня террористической угрозы".

"Будет установлен периметр безопасности", - сказал он, подчеркнув, что попасть в зону, где будет проводиться церемония, можно будет только по заранее выданным пропускам.