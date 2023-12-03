Префект полиции Парижа заявил о постоянной террористической угрозе во Франции

Угроза террористических актов во Франции присутствует постоянно.
Как сообщает
Он сообщил о значительном усилении мер безопасности в столице после нападения на прохожих в Париже в субботу, в результате которого погиб один человек.
"С сегодняшнего дня мы усилили полицейское присутствие на улицах, увеличили число патрулей", - отметил он.
Комментируя ранее высказанное заместителем главы столичного региона Иль-де-Франс Фредериком Пешенаром предложение по разработке запасного плана проведения церемонии открытия Олимпиады-2024 на случай возможных терактов, Нуньес отметил, что "подготовка к этому мероприятию и так ведется с учетом высокого уровня террористической угрозы".
"Будет установлен периметр безопасности", - сказал он, подчеркнув, что попасть в зону, где будет проводиться церемония, можно будет только по заранее выданным пропускам.