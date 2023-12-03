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Префект полиции Парижа заявил о постоянной террористической угрозе во Франции

Префект полиции Парижа заявил о постоянной террористической угрозе во Франции Префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что угроза террористических актов во Франции присутствует постоянно.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 23:38
Префект полиции Парижа заявил о постоянной террористической угрозе во Франции

Угроза террористических актов во Франции присутствует постоянно.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом заявил префект полиции Парижа Лоран Нуньес.

Он сообщил о значительном усилении мер безопасности в столице после нападения на прохожих в Париже в субботу, в результате которого погиб один человек.

"С сегодняшнего дня мы усилили полицейское присутствие на улицах, увеличили число патрулей", - отметил он.

Комментируя ранее высказанное заместителем главы столичного региона Иль-де-Франс Фредериком Пешенаром предложение по разработке запасного плана проведения церемонии открытия Олимпиады-2024 на случай возможных терактов, Нуньес отметил, что "подготовка к этому мероприятию и так ведется с учетом высокого уровня террористической угрозы".

"Будет установлен периметр безопасности", - сказал он, подчеркнув, что попасть в зону, где будет проводиться церемония, можно будет только по заранее выданным пропускам.

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Версия на азербайджанском языке Paris polisinin prefekti: “Terror aktları təhlükəsi daim mövcuddur”

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