Преемница Меркель не планирует занимать пост канцлера Германии до 2021 года

Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявила в интервью изданию Welt am Sonntag, что не планирует занимать пост канцлера до официального истечения срока полномочий Ангелы Меркель в 2021 году.

Крамп-Карренбауэр в декабре прошлого года была избрана председателем ХДС вместо Меркель на съезде партии в Гамбурге. Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году.

Канцлер и правительство были избраны на весь срок полномочий, и граждане справедливо ожидают, что они будут серьезно относятся к обязательствам, вытекающим из этих выборов. Поэтому я могу исключить, что я прилагаю усилия для бессмысленных изменений.