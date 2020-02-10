Преемница Меркель не будет выдвигаться в канцлеры Германии

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера Германии на выборах в 2021 году, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщают СМИ, такое решение было принято на фоне внутриполитического скандала в Тюрингии, где представителя Свобондй демократической партии (СвДП) Томаса Кеммериха избрали премьер-министром регионального правительства при поддержке местных депутатов от ХДС и правой "Альтернативы для Германии". Сама А.Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с правой "Альтернативой" и "Левыми".

Как сообщили источники, летом А.Крамп-Карренбауэр планирует инициировать процесс отбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов, после чего покинет пост лидера ХДС.

В конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается полностью доработать четвертый срок на посту главы правительства ФРГ – до 2021 года.

Ее преемницей на посту ХДС стала А.Крамп-Карренбауэр, которая, как ожидалось, должна была занять и пост канцлера.