Предвыборный штаб Трампа усилил меры безопасности в офисах его кампании

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа усилил меры безопасности в офисах его кампании после вчерашнего покушения на республиканца.
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"Мы усиливаем вооруженную охрану, обеспечивая присутствие полицейских на местах круглосуточно. Будут введены дополнительные меры безопасности", - говорится в документе.
Согласно информации, они также посоветовали сотрудникам воздержаться от посещения некоторых офисов, в частности в Вашингтоне и Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), из-за проведения там дополнительных проверок и призвали не давать публичных комментариев по поводу стрельбы.