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Предвыборный штаб Трампа усилил меры безопасности в офисах его кампании

Предвыборный штаб Трампа усилил меры безопасности в офисах его кампании Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа усилил меры безопасности в офисах его кампании после вчерашнего покушения на республиканца.
Другие страны
14 июля 2024 г. 19:28
Предвыборный штаб Трампа усилил меры безопасности в офисах его кампании
Дональд Трамп

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа усилил меры безопасности в офисах его кампании после вчерашнего покушения на республиканца.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на выдержку из документа советников Трампа Криса ЛаСивита и Сьюзи Уайлс, адресованного сотрудникам кампании.

"Мы усиливаем вооруженную охрану, обеспечивая присутствие полицейских на местах круглосуточно. Будут введены дополнительные меры безопасности", - говорится в документе.

Согласно информации, они также посоветовали сотрудникам воздержаться от посещения некоторых офисов, в частности в Вашингтоне и Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), из-за проведения там дополнительных проверок и призвали не давать публичных комментариев по поводу стрельбы.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Trampın seçki qərargahlarında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

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