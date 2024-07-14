Предвыборный штаб Трампа усилил меры безопасности в офисах его кампании

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа усилил меры безопасности в офисах его кампании после вчерашнего покушения на республиканца.

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа усилил меры безопасности в офисах его кампании после вчерашнего покушения на республиканца.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на выдержку из документа советников Трампа Криса ЛаСивита и Сьюзи Уайлс, адресованного сотрудникам кампании.

"Мы усиливаем вооруженную охрану, обеспечивая присутствие полицейских на местах круглосуточно. Будут введены дополнительные меры безопасности", - говорится в документе.

Согласно информации, они также посоветовали сотрудникам воздержаться от посещения некоторых офисов, в частности в Вашингтоне и Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), из-за проведения там дополнительных проверок и призвали не давать публичных комментариев по поводу стрельбы.