Предвыборный штаб Мадуро заявил о его победе на президентских выборах

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах.
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"Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее", — заявил Родригес, отметив, что необходимо дождаться официальных подсчетов Национального избирательного совета CNE из "уважения к законам страны".
Принятое Национальным собранием решение, по словам Родригеса, "является признаком окончательного поражения экстремистских факторов в Венесуэле".
По словам генерала Владимира Падрино Лопеса, выборы прошли мирно, а "повстанческий путь насилия был оставлен".
"Венесуэльский народ открывает свои объятия для нового этапа. Мы уверены, что сможем гарантировать народу Венесуэлы мир, за который он сегодня высказался", - подчеркнул Падрино Лопес.