Предвыборный штаб Мадуро заявил о его победе на президентских выборах

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах.

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах.

Как передает Report со ссылкой на Venezuela news, об этом сообщил руководитель предвыборного штаба Мадуро Хорхе Родригес.

"Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее", — заявил Родригес, отметив, что необходимо дождаться официальных подсчетов Национального избирательного совета CNE из "уважения к законам страны".

Принятое Национальным собранием решение, по словам Родригеса, "является признаком окончательного поражения экстремистских факторов в Венесуэле".

По словам генерала Владимира Падрино Лопеса, выборы прошли мирно, а "повстанческий путь насилия был оставлен".

"Венесуэльский народ открывает свои объятия для нового этапа. Мы уверены, что сможем гарантировать народу Венесуэлы мир, за который он сегодня высказался", - подчеркнул Падрино Лопес.