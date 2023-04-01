Предвыборный фонд Трампа собрал 4 млн долларов сразу после предъявления обвинений экс-президенту

Пожертвования в размере более 4 млн долларов США поступили в предвыборный фонд экс-президента Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, это произошло в течение суток после сообщений о выдвижении обвинений против политика в суде.

Пожертвования в размере более 4 млн долларов США поступили в предвыборный фонд экс-президента Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, это произошло в течение суток после сообщений о выдвижении обвинений против политика в суде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на официальном сайте бывшего главы государства.

"Трамп собрал более $4 млн за 24 часа после того, как прокурор Манхэттена Алвин Брэгг начал беспрецедентное политическое преследование в отношении него", - говорится в документе.