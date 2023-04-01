О нас

Предвыборный фонд Трампа собрал 4 млн долларов сразу после предъявления обвинений экс-президенту

Предвыборный фонд Трампа собрал 4 млн долларов сразу после предъявления обвинений экс-президенту Пожертвования в размере более 4 млн долларов США поступили в предвыборный фонд экс-президента Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, это произошло в течение суток после сообщений о выдвижении обвинений против политика в суде.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 17:06
Предвыборный фонд Трампа собрал 4 млн долларов сразу после предъявления обвинений экс-президенту

Пожертвования в размере более 4 млн долларов США поступили в предвыборный фонд экс-президента Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, это произошло в течение суток после сообщений о выдвижении обвинений против политика в суде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на официальном сайте бывшего главы государства.

"Трамп собрал более $4 млн за 24 часа после того, как прокурор Манхэттена Алвин Брэгг начал беспрецедентное политическое преследование в отношении него", - говорится в документе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Еврокомиссар не предвидит рецессии в Италии на фоне положительных сигналов
Еврокомиссар не предвидит рецессии в Италии на фоне положительных сигналов
1 апреля 2023 г. 17:36
В Эгейском море с начала года спасено более 5150 нелегальных мигрантов
В Эгейском море с начала года спасено более 5150 нелегальных мигрантов
1 апреля 2023 г. 16:30
Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России
Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России
1 апреля 2023 г. 16:10
Отчет ЕС о прогрессе Молдовы в евроинтеграции опубликуют в октябре
Отчет ЕС о прогрессе Молдовы в евроинтеграции опубликуют в октябре
1 апреля 2023 г. 15:54
SpaceX в третий раз перенесла запуск ракеты с военными спутниками
SpaceX в третий раз перенесла запуск ракеты с военными спутниками
1 апреля 2023 г. 14:44
Украина приобретет 100 польских БТР Rosomak
Украина приобретет 100 польских БТР Rosomak
1 апреля 2023 г. 14:27
Запрет на проживание в Томиоке вблизи Фукусимы-1 сняли спустя 12 лет после аварии
Запрет на проживание в Томиоке вблизи "Фукусимы-1" сняли спустя 12 лет после аварии
1 апреля 2023 г. 13:59
СМИ: Папу Римского выписали из больницы
СМИ: Папу Римского выписали из больницы
1 апреля 2023 г. 13:37
Полиция в Грузии задержала человека, устроившего пожар в гостинице
Полиция в Грузии задержала человека, устроившего пожар в гостинице
1 апреля 2023 г. 12:17
Санду обсудила с Зеленским вопросы энергобезопасности и евроинтеграции
Санду обсудила с Зеленским вопросы энергобезопасности и евроинтеграции
1 апреля 2023 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi