Предварительные данные ЦИК: явка на парламентских выборах в Узбекистане составила 71,1%

Итоговая явка избирателей на прошедших в воскресенье выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента) Узбекистана составила 71,1%.

Как передает Report, oб этом свидетельствуют данные ЦИК.

Выборы прошли по мажоритарной системе. Граждане страны выбирали 150 депутатов нижней палаты из 744 кандидатов. Каждая из пяти зарегистрированных в Узбекистане партий выдвинула по одному кандидату в каждом избирательном округе, однако шестеро сняли свои кандидатуры.

Для победы кандидатам в депутаты необходимо набрать более 50% голосов в своем округе. В нынешних парламентских выборах участвуют Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.

В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах. По данным ЦИК, в единый электронный список избирателей Узбекистана в этот раз включены более 20,5 миллиона граждан, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом.

Для проведения выборов образовано 10 306 избирательных участков, 55 из них – в более 30 странах.