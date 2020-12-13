Представлен кандидат на должность представителя ООН по Ближнему Востоку

Генсек ООН Антониу Гутерреш представил на рассмотрение Совета Безопасности (СБ) кандидатуру норвежского дипломата Тора Веннесланда в качестве нового спецкоординатора по палестино-израильскому урегулированию.

Генсек ООН Антониу Гутерреш представил на рассмотрение Совета Безопасности (СБ) кандидатуру норвежского дипломата Тора Веннесланда в качестве нового спецкоординатора по палестино-израильскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме генсека председателю Совета Безопасности ООН.

"Для меня честь обратиться к позиции специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу и информировать вас о моем намерении назначить Тора Веннесланда (Норвегия) на эту должность", - говорится в письме генсека председателю СБ ООН.

Отметим, что на данный момент он занимает должность спецпосланника по ближневосточному мирному процессу в норвежском МИД.

Как сообщили опрошенные ТАСС дипломаты, кандидатура Веннесланда не должна вызвать противоречий в СБ ООН. "Думаю, что она будет одобрена единогласно", - отметил один из собеседников агентства. Ожидается, что СБ примет решение к 15 декабря.

Николай Младенов, который ранее занимал должность спецкоординатора по Ближнему Востоку, в ближайшее время должен быть назначен спецпосланником генсека ООН по Ливии.