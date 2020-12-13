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Представлен кандидат на должность представителя ООН по Ближнему Востоку

Представлен кандидат на должность представителя ООН по Ближнему Востоку Генсек ООН Антониу Гутерреш представил на рассмотрение Совета Безопасности (СБ) кандидатуру норвежского дипломата Тора Веннесланда в качестве нового спецкоординатора по палестино-израильскому урегулированию.
Другие страны
13 декабря 2020 г. 08:52
Представлен кандидат на должность представителя ООН по Ближнему Востоку
Тор Веннесланд

Генсек ООН Антониу Гутерреш представил на рассмотрение Совета Безопасности (СБ) кандидатуру норвежского дипломата Тора Веннесланда в качестве нового спецкоординатора по палестино-израильскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме генсека председателю Совета Безопасности ООН.

"Для меня честь обратиться к позиции специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу и информировать вас о моем намерении назначить Тора Веннесланда (Норвегия) на эту должность", - говорится в письме генсека председателю СБ ООН.

Отметим, что на данный момент он занимает должность спецпосланника по ближневосточному мирному процессу в норвежском МИД.

Как сообщили опрошенные ТАСС дипломаты, кандидатура Веннесланда не должна вызвать противоречий в СБ ООН. "Думаю, что она будет одобрена единогласно", - отметил один из собеседников агентства. Ожидается, что СБ примет решение к 15 декабря.

Николай Младенов, который ранее занимал должность спецкоординатора по Ближнему Востоку, в ближайшее время должен быть назначен спецпосланником генсека ООН по Ливии.

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