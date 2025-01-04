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Представителя госдепа Миллера заменит журналистка Тэмми Брюс

Представителя госдепа Миллера заменит журналистка Тэмми Брюс Официального представителя Государственного департамента США Мэттью Миллера заменят на журналистку и радиоведущую Тэмми Брюс.
Другие страны
4 января 2025 г. 06:50
Представителя госдепа Миллера заменит журналистка Тэмми Брюс

Официального представителя Государственного департамента США Мэттью Миллера заменят на журналистку и радиоведущую Тэмми Брюс.

Как передает Report, об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

“Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс в качестве руководителя пресс-службы Госдепартамента присоединится к выдвинутому на должность госсекретаря Марко Рубио. Тэмми очень давно работает в СМИ и более двух десятилетий сообщает правду американским гражданам. Я уверен, что она продемонстрирует ту же силу убеждения и бесстрашие духа на новой должности", - отметил он.

Сейчас пост руководителя пресс-службы Госдепартамента США занимает Мэттью Миллер.

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