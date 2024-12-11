Представительство НАТО: В 2025 году Украина может получить дополнительную помощь

В 2025 году Украина может получить дополнительную помощь от НАТО.

В 2025 году Украина может получить дополнительную помощь от НАТО.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер в ходе круглого стола "Украина-НАТО 2024: от укрепления партнерства к поиску путей безопасности".

По его словам, этот вопрос будет обсужден на заседании министров обороны альянса в феврале следующего года в Гааге.

"Многие страны-члены альянса пообещали дополнительную помощь. Это касается наших союзников в Европе, США", - сказал Тернер.

Он отметил, что НАТО обещал в течение текущего года предоставить помощь в размере свыше 40 млрд евро. Почти 21 млрд евро было предоставлено в первой половине года.

"Мы делаем все, чтобы все наши обещанные взносы до конца года были осуществлены", - рассказал он.