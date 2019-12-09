Представительница ЮАР стала "Мисс Вселенной" - ФОТО

Представительница ЮАР Зозибини Тунци стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году.

Как передает Report, об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мероприятия.

26-летняя победительница - активный борец с насилием по отношению к женщинам. "Она посвятила свою кампанию в соцсетях изменению гендерных стереотипов. Она гордо выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть", - говорится в профайле Зозибини Тунци.

В тройку финалистов конкурса также вошли представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и мексиканка София Арагон.

Отметим, что конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.