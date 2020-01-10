​Представители Южной Кореи и США обсудят ядерную проблему КНДР

Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва и госсекретарь США Майкл Помпео обсудят 14 января в Сан-Франциско вопросы урегулирования ракетно-ядерной проблемы КНДР, проблемы двусторонних отношений и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства Ким Ин Чхоль.

"Встреча будет способствовать укреплению союза между Республикой Корея и США, а также активизации сотрудничества на региональном и глобальном уровнях", - подчеркнул дипломат.

Он сообщил, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги также прибудет в Сан-Франциско, где проведет двусторонние и трехсторонние встречи со своими американским и южнокорейским коллегами.