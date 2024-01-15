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Представители Южной Кореи, США и Японии осудили запуск гиперзвуковой ракеты КНДР

Представители Южной Кореи, США и Японии осудили запуск гиперзвуковой ракеты КНДР Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон в ходе телефонных переговоров обсудил со спецпредставителем США по КНДР Чон Паком и главой департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намад
Другие страны
15 января 2024 г. 08:02
Представители Южной Кореи, США и Японии осудили запуск гиперзвуковой ракеты КНДР

Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон в ходе телефонных переговоров обсудил со спецпредставителем США по КНДР Чон Паком и главой департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу проведенный Пхеньяном в воскресенье запуск гиперзвуковой ракеты.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает МИД Южной Кореи.

Отмечается, что дипломаты осудили запуск как нарушение резолюций Совета безопасности ООН, которое угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове и в регионе.

Указав на провокации Севера как на "коренные причины" нестабильности в регионе, три стороны подчеркнули, что сотрудничество Южной Кореи, США и Японии будет укрепляться.

Кроме того, собеседники договорились внимательно следить за визитом министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи в Россию на этой неделе.

В воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщал, что Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Это ракетное испытание - первое с 18 декабря, когда Пхеньян испытал твердотопливную межконтинентальную ракету "Хвасон-18", разработанную для возможности достижения континентальной части США.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya, ABŞ və Yaponiya KXDR-in hipersəsli raket buraxılışını pisləyiblər

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