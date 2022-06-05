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Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили очередные ракетные пуски КНДР

Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили очередные ракетные пуски КНДР Высокопоставленные представители правительств Японии, США и Республики Корея провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили очередные ракетные пуски, осуществленные в воскресенье КНДР.
Другие страны
5 июня 2022 г. 09:51
Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили очередные ракетные пуски КНДР

Высокопоставленные представители правительств Японии, США и Республики Корея провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили очередные ракетные пуски, осуществленные в воскресенье КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Стороны разделили убежденность, что усиление ракетной и ядерной активности Пхеньяна является явным и серьезным вызовом мировому сообществу. Они также подтвердили намерение трех стран осуществлять тесное взаимодействие ради достижения полной денуклеаризации КНДР.

Сведений об именах участников переговоров не приводится.

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Версия на азербайджанском языке Üç ölkənin nümayəndələri KXDR-in raket buraxılışlarını müzakirə ediblər

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