Представители Японии и Индии обсудили сотрудничество в киберпространстве

Представители Японии и Индии в ходе состоявшихся в Токио переговоров обсудили вопрос взаимодействия двух стран в области киберпространства и соответствующих технологий.

Представители Японии и Индии в ходе состоявшихся в Токио переговоров обсудили вопрос взаимодействия двух стран в области киберпространства и соответствующих технологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении японского МИД.

Отмечается, что стороны затронули вопрос законодательного регулирования этой сферы, обменялись мнениями по теме обеспечения кибербезопасности, а также обсудили передовые разработки, включая технологию 5G и систему Open RAN. Помимо этого, участники встречи рассмотрели взаимодействие двух стран в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, США и Японию).

В сентябре 2022 года главы МИД и Минобороны Японии и Индии на встрече в Токио в формате "два плюс два" также обсуждали вопросы киберугроз и развертывания сети 5G.