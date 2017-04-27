Представители ВМС Нигерии задержали 10 человек подозреваемых в попытке кражи нефти

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Представители ВМС Нигерии задержали в нигерийском штате Дельта 10 человек, подозреваемых в попытке кражи нефти.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя военного ведомства.

"Подозреваемые были задержаны рано утром во вторник, когда откачивали нефть на судно с платформы Afremo A… принадлежащей Shell Petroleum and Development Company, работающей на реке Форкадос", — заявил представитель нигерийских ВМС Ибрагим Деву.

По его словам, военные задержали одного нигерийца, двух пакистанцев, двух украинцев, одного индонезийца, трех граждан Ганы и одного гражданина Бенина. Деву отметил, что они откачали с платформы Shell Petroleum около 2 тысяч метрических тонн нефти.