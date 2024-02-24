О нас

Представители Великобритании, Франции и США обсудили снижение ядерных рисков

Представители Великобритании, Франции и США обсудили снижение ядерных рисков Представители Соединенных Штатов, Великобритании и Франции обсудили усилия по снижению рисков применения ядерного оружия.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 07:08
Представители Великобритании, Франции и США обсудили снижение ядерных рисков

Представители Соединенных Штатов, Великобритании и Франции обсудили усилия по снижению рисков применения ядерного оружия.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, высокопоставленные представители правительств трех стран обсудили в четверг усилия по "снижению ядерной угрозы". В совместном заявлении отмечается, что консультации прошли в рамках сотрудничества трех стран с целью "недопущения попадания ядерного оружия" к негосударственным структурам, а также предотвращения "глобальной угрозы терроризма с применением оружия массового уничтожения".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi