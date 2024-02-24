Представители Великобритании, Франции и США обсудили снижение ядерных рисков

Представители Соединенных Штатов, Великобритании и Франции обсудили усилия по снижению рисков применения ядерного оружия.

Представители Соединенных Штатов, Великобритании и Франции обсудили усилия по снижению рисков применения ядерного оружия.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, высокопоставленные представители правительств трех стран обсудили в четверг усилия по "снижению ядерной угрозы". В совместном заявлении отмечается, что консультации прошли в рамках сотрудничества трех стран с целью "недопущения попадания ядерного оружия" к негосударственным структурам, а также предотвращения "глобальной угрозы терроризма с применением оружия массового уничтожения".