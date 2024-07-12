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Представители США пытаются согласовать спорные детали соглашения по Газе

Представители США пытаются согласовать спорные детали соглашения по Газе Представители Соединенных Штатов, которые участвуют в консультациях по урегулированию ситуации в секторе Газа, находятся в регионе и стремятся согласовать между сторонами конфликта спорные детали.
Другие страны
12 июля 2024 г. 02:29
Представители США пытаются согласовать спорные детали соглашения по Газе

Представители Соединенных Штатов, которые участвуют в консультациях по урегулированию ситуации в секторе Газа, находятся в регионе и стремятся согласовать между сторонами конфликта спорные детали.

Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Есть нерешенные вопросы и детали соглашения между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем, которые необходимо согласовать", - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera. Именно поэтому, добавил Кирби, "группа американских переговорщиков все еще находится в регионе и проводит встречи, чтобы убедиться в возможности согласования отдельных пунктов".

Он считает, что задействованные в консультациях стороны "близки к соглашению, но еще его не достигли". По убеждению Кирби, "нельзя останавливаться, пока договоренность не достигнута". Он также отметил, что "ХАМАС и Израиль согласились с рамками [возможного соглашения]", а это уже, по его мнению, является "значительным шагом вперед". Кирби подчеркнул, что американская сторона "с осторожным оптимизмом смотрит на переговоры по прекращению огня в Газе".

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