Представители США провели встречу с талибами в Ташкенте

В Ташкенте на международной конференции по Афганистану представители США провели встречу с делегацией движения "Талибан".

В Ташкенте на международной конференции по Афганистану представители США провели встречу с делегацией движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в соцсетях спецпредставитель США Томас Уэст.

"Спецпосланник США по делам афганских женщин, девочек и прав человека Рина Амири и я встретились с посланниками Афганистана на конференции в Ташкенте, чтобы обсудить дальнейшие действия в трудный момент", - говорится в сообщении Уэста.

Он также сообщил, что сегодня межведомственная группа США продолжит общение с талибами.

Ранее Госдепартамент США сообщал, что 27 июля замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон встретится с талибами для решения экономических вопросов.