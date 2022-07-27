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Представители США провели встречу с талибами в Ташкенте

Представители США провели встречу с талибами в Ташкенте В Ташкенте на международной конференции по Афганистану представители США провели встречу с делегацией движения "Талибан".
Другие страны
27 июля 2022 г. 09:05
Представители США провели встречу с талибами в Ташкенте

В Ташкенте на международной конференции по Афганистану представители США провели встречу с делегацией движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в соцсетях спецпредставитель США Томас Уэст.

"Спецпосланник США по делам афганских женщин, девочек и прав человека Рина Амири и я встретились с посланниками Афганистана на конференции в Ташкенте, чтобы обсудить дальнейшие действия в трудный момент", - говорится в сообщении Уэста.

Он также сообщил, что сегодня межведомственная группа США продолжит общение с талибами.

Ранее Госдепартамент США сообщал, что 27 июля замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон встретится с талибами для решения экономических вопросов.

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Версия на английском языке US envoys meet with representatives of Taliban in Tashkent
Версия на азербайджанском языке ABŞ təmsilçiləri Daşkənddə “taliban”çılarla görüşüblər

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