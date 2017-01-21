Представители США не поедут на переговоры по Сирии в Астане

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Посол США в Казахстане Джордж Крол будет представлять Вашингтон на переговорах по Сирии в Астане.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление госдепартамента США.

Соединенные штаты не будут направлять на переговоры в Астану отдельную делегацию из Вашингтона, отмечается в заявлении.

Переговоры с участием единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей правительства пройдут в столице Казахстана 23 января. На переговоры приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.