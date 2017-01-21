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    Представители США не поедут на переговоры по Сирии в Астане

    ​ Переговоры пройдут в столице Казахстана 23 января

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Посол США в Казахстане Джордж Крол будет представлять Вашингтон на переговорах по Сирии в Астане.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление госдепартамента США.

    Соединенные штаты не будут направлять на переговоры в Астану отдельную делегацию из Вашингтона, отмечается в заявлении.

    Переговоры с участием единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей правительства пройдут в столице Казахстана 23 января. На переговоры приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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