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Представители США и Украины намерены организовать разговор Байдена и Зеленского

Представители США и Украины намерены организовать разговор Байдена и Зеленского Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава офиса украинского президента Андрей Ермак считают необходимым в ближайшее время организовать разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Другие страны
2 августа 2022 г. 03:52
Представители США и Украины намерены организовать разговор Байдена и Зеленского

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава офиса украинского президента Андрей Ермак считают необходимым в ближайшее время организовать разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Уточняется, что в понедельник в рамках постоянного диалога Ермак, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провели телефонный разговор с Салливаном, госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. "Андрей Ермак и Джейк Салливан согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор лидеров Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского президента.

Как сообщили в пресс-службе, представители Киева проинформировали США о ходе боевых действий и потребностях украинской армии.

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