О нас
Аудио новости

Представители США и Турции обсудили ситуацию в Украине

Представители США и Турции обсудили ситуацию в Украине Состоялся телефонный разговор между официальным представителем администрации президента Турции Ибрагимом Калыном и советника президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 19:01
Представители США и Турции обсудили ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор между официальным представителем администрации президента Турции Ибрагимом Калыном и советника президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Турции.

Стороны обсудили региональные вопросы, в том числе войну между Россией и Украиной. Было подчеркнуто, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Стороны договорились о совместных шагах для достижения прекращения огня между Москвой и Киевом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və ABŞ nümayəndələri Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi