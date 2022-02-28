Представители США и Турции обсудили ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор между официальным представителем администрации президента Турции Ибрагимом Калыном и советника президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Состоялся телефонный разговор между официальным представителем администрации президента Турции Ибрагимом Калыном и советника президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Турции.

Стороны обсудили региональные вопросы, в том числе войну между Россией и Украиной. Было подчеркнуто, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Стороны договорились о совместных шагах для достижения прекращения огня между Москвой и Киевом.