 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представители США и КНДР встретились в демилитаризованной зоне

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Группа американских чиновников встретилась с северокорейскими коллегами в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепартаменте.

    Встреча прошла в деревушке Пханмунджом в демилитаризованной зоне в воскресенье, 1 июля. Американскую делегацию возглавил посол США на Филиппинах Сон Ким.

    Представители двух стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня.

    Отмечается, что это были первые переговоры двух сторон с окончания саммита в Сингапуре.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi