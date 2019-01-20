 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представители США и КНДР начали переговоры о новом саммите

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Высокопоставленные представители США и Северной Кореи проводят переговоры в Швеции с целью подготовки к новому саммиту лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына

    Как передает Report, об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на источники.

    Отмечается, что специальный представитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Биган прибыл в Стокгольм в субботу во второй половине дня.

    По данным источников, переговоры продлятся четыре дня. Также в Стокгольме присутствует представитель Южной Кореи.

    Стороны надеются «выйти из тупика в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова», указывает агентство.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi