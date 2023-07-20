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Представители США и Британии обсудили совместную санкционную политику

Представители США и Британии обсудили совместную санкционную политику Представители Соединенных Штатов и Великобритании обсудили совместную санкционную политику и взаимодействие с другими странами.
Другие страны
20 июля 2023 г. 21:44
Представители США и Британии обсудили совместную санкционную политику

Представители Соединенных Штатов и Великобритании обсудили совместную санкционную политику и взаимодействие с другими странами.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Помимо двусторонней координации, стороны обсудили расширение совместных с партнерами усилий для демонстрации коллективного лидерства в целенаправленном, законном и эффективном использовании санкций для устранения угроз миру и международной безопасности", - говорится в заявлении. Отмечается, что Госдепартамент принял "высокопоставленную правительственную делегацию из Соединенного Королевства".

Вашингтон и Лондон обязались "продолжить усиливать координацию по санкционным режимам ООН и других стран", в том числе по Ирану, Мьянме и Судану.

В заявлении Госдепартамент также упомянул санкции в отношении России.

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