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    Представители России, Турции и Ирана подтвердили участие в переговорах по Сирии в Астане

    Абдрахманов: Сегодня начинают прибывать делегации для участия в очередном раунде астанинского процесса

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ МИД Казахстана получил подтверждение об участии в международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии от России, Турции и Ирана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

    Министр сообщил, что "сегодня начинают прибывать делегации для участия в очередном раунде астанинского процесса, направленного на урегулирование ситуации в Сирии".

    Очередная международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Астане 14-15 марта. Направлены приглашения представителям ООН, США и Иордании. Ожидается подтверждение участия во встрече делегаций правительства и оппозиции Сирии. 14 марта планируются предварительные консультации, а на 15 марта намечено пленарное заседание участников встречи.

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