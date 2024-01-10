Представители Пентагона и Армии Китая провели переговоры впервые с 2021 года

Представители Пентагона и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели встречу в США впервые с 2021 года.

Представители Пентагона и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели встречу в США впервые с 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что встреча представителей военных ведомств прошла 8-9 января на фоне оттепели в отношениях Пекина и Вашингтона. В течение двухдневных переговоров стороны обсуждали сотрудничество в сфере обороны.

Politico со ссылкой на отчет подполковника Мартина Майнерса сообщает о том, что американская сторона "подчеркнула важность поддержания открытых линий связи между военными". Кроме того, она затронула тему касательно "неоднократных преследований КНР законно действующих филиппинских судов в Южно-Китайском море". Американская сторона заявила о приверженности Вашингтона "своей многолетней политике в отношении Тайваня".

По данным издания, в переговорах участвовали заместитель помощника Пентагона по Китаю Майкл Чейз и генерал-майор Сун Яньчао, замдиректора управления Центральной военной комиссии Китая по международному военному сотрудничеству.

Встреча представителей Пентагона и НОАК прошла после визита Си Цзиньпина в США.