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Представители Молдовы, Румынии, США, Украины и ЕС обсудят вывоз зерна по суше

Представители Молдовы, Румынии, США, Украины и ЕС обсудят вывоз зерна по суше Министры Молдавии, Румынии и Украины вместе с чиновниками из США и ЕС обсудят проблемы, связанные с вывозом украинского зерна по суше. Встреча пройдет в румынском городе Галац 11 августа.
Другие страны
11 августа 2023 г. 09:52
Представители Молдовы, Румынии, США, Украины и ЕС обсудят вывоз зерна по суше

Министры Молдавии, Румынии и Украины вместе с чиновниками из США и ЕС обсудят проблемы, связанные с вывозом украинского зерна по суше. Встреча пройдет в румынском городе Галац 11 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Игорь Захаров.

На ней будут обсуждаться альтернативные пути экспорта зерна из Украины", - сказал он.

Ожидается, что в переговорах примут участие вице-премьер, глава Минсельхоза Молдовы Владимир Боля, министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента Джим О’Брайен и представители Еврокомиссии.

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