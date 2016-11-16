Представители МЧС Азербайджана примут участие в Межгосударственном совете по чрезвычайным ситуациям в Москве

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Очередное, 29-е заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера пройдет в среду, 17 ноября, в Москве, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В заседании примут участие представители стран СНГ, в частности, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.

На повестке дня - обсуждение вопросов совершенствования дальнейшего сотрудничества в области безопасности, контрольных проверок взаимного оповещения государств-участников СНГ о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и многое другое.

Также планируется подписание ряда соглашений о дальнейшем взаимодействии.