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Представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии

Представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), секретарь комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии, сообща
Другие страны
5 октября 2021 г. 09:25
Представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), секретарь комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Наиболее высокопоставленный дипломат Китая Ян Цзечи проведет переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Швейцарии на этой неделе, заявили осведомленные с деталями встречи источники", - пишет газета South China Morning Post.

"Переговоры между ними, вероятнее всего, пройдут в среду. Это менее чем через месяц после телефонного разговора между лидерами двух стран Си Цзиньпином и Джо Байденом", - приводит издание слова источника.

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