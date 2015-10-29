Представители Ирана, США и ЕС обсудят реализацию соглашения по атому

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Представители Ирана, США и ЕС, участвующие в переговорах по реализации соглашения по иранской ядерной программе, обсудят способы ускорить имплементацию документа на полях встречи по сирийскому урегулированию в Вене, сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA.

Переговоры трех сторон, как ожидается, пройдут в четверг и в пятницу. ЕС на переговорах будет представлять замглавы европейской дипломатии Хельга Шмидт, иранскую сторону - заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи и два представителя иранской экспертной группы. Кто примет участие во встрече по иранскому атому со стороны США, агентство не сообщает.

В Вене пройдет очередная министерская встреча с участием РФ, США, Саудовской Аравии и Турции по урегулированию в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В пятницу к "квартету" присоединятся главы МИД Египта, Ирана, Ирака и Ливана. Расширение круга участников переговоров по Сирии ранее инициировала российская сторона.