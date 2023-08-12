О нас

Представители G20 не согласовали совместное заявление на встрече по борьбе с коррупцией

Представители G20 не согласовали совместное заявление на встрече по борьбе с коррупцией Представители стран Группы двадцати (G20) не смогли согласовать совместную декларацию на завершившейся в Калькутте министерской встрече по вопросам борьбы с коррупцией.
Другие страны
12 августа 2023 г. 16:25
Представители G20 не согласовали совместное заявление на встрече по борьбе с коррупцией

Представители стран Группы двадцати (G20) не смогли согласовать совместную декларацию на завершившейся в Калькутте министерской встрече по вопросам борьбы с коррупцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из обнародованного по окончании переговоров итогового документа и резюме председателя.

При отсутствии консенсуса по всем пунктам переговоров в результате встреч G20 принимают не совместную декларацию, а "итоговый документ и резюме председателя", где излагаются обсуждавшиеся темы, отдельно обозначаются те пункты, против которых высказала возражение хотя бы одна делегация.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi