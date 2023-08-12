Представители G20 не согласовали совместное заявление на встрече по борьбе с коррупцией

Представители стран Группы двадцати (G20) не смогли согласовать совместную декларацию на завершившейся в Калькутте министерской встрече по вопросам борьбы с коррупцией.

Представители стран Группы двадцати (G20) не смогли согласовать совместную декларацию на завершившейся в Калькутте министерской встрече по вопросам борьбы с коррупцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из обнародованного по окончании переговоров итогового документа и резюме председателя.

При отсутствии консенсуса по всем пунктам переговоров в результате встреч G20 принимают не совместную декларацию, а "итоговый документ и резюме председателя", где излагаются обсуждавшиеся темы, отдельно обозначаются те пункты, против которых высказала возражение хотя бы одна делегация.