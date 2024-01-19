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Представители Египта обсуждают с хуситами и Ираном безопасность в Красном море

Представители Египта обсуждают с хуситами и Ираном безопасность в Красном море Египетские официальные лица проводят серию переговоров с йеменскими мятежниками-хуситами и Ираном по ситуации в сфере безопасности в регионе.
Другие страны
19 января 2024 г. 12:14
Представители Египта обсуждают с хуситами и Ираном безопасность в Красном море

Египетские официальные лица проводят серию переговоров с йеменскими мятежниками-хуситами и Ираном по ситуации в сфере безопасности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает газета "Аль-Араби аль-Джадид".

По ее данным, представители Каира обсуждают "восстановление спокойной обстановки в международных водах" в Красном море. Стороны провели уже несколько "интенсивных встреч" за последние дни. Где именно состоялись эти встречи, не указывается.

Отмечается, что глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян в ближайшее время может посетить Каир.

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Версия на английском языке Egyptian officials mull Red Sea security with Houthis and Iran

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