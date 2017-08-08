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    Представители армянской общины заняли высокие посты в правительстве Ливана

    Ара Хачатурян назначен послом Ливана в Колумбии

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Представители армянской общины Ливана получили назначения на высокие государственные должности.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Ара Хачатурян назначен послом Ливана в Колумбии.

    Главным финансовым контролером ливанского правительства назначена Хури Тер-Саргсян. Это должность с министерскими полномочиями. 

    Еще один ливанский дипломат-армянин, Вазген Кавалян, завершил дипломатическую миссию в Казахстане и ждет нового назначения.

    Отметим, что некоторое время назад на программе на одном из местных телеканалов министр туризма Ливана Аветис Гиданян сказал: "Если придется выбирать между Ливаном и Арменией, я выберу Армению. Я являюсь ливанцем армянского происхождения. Я не могу запретить приезд тюрков в Ливан. Однако я также не хочу приветствовать их в аэропорту". 

    Напомним, что Ливан считается мусульманской страной. 

    Следует отметить, что существует информация о том, что во время оккупации Нагорного Карабаха Азербайджана армянская сторона воспользовалась ливанскими наемниками. 

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