Представители армянской общины заняли высокие посты в правительстве Ливана

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Представители армянской общины Ливана получили назначения на высокие государственные должности.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Ара Хачатурян назначен послом Ливана в Колумбии.

Главным финансовым контролером ливанского правительства назначена Хури Тер-Саргсян. Это должность с министерскими полномочиями.

Еще один ливанский дипломат-армянин, Вазген Кавалян, завершил дипломатическую миссию в Казахстане и ждет нового назначения.

Отметим, что некоторое время назад на программе на одном из местных телеканалов министр туризма Ливана Аветис Гиданян сказал: "Если придется выбирать между Ливаном и Арменией, я выберу Армению. Я являюсь ливанцем армянского происхождения. Я не могу запретить приезд тюрков в Ливан. Однако я также не хочу приветствовать их в аэропорту".

Напомним, что Ливан считается мусульманской страной.

Следует отметить, что существует информация о том, что во время оккупации Нагорного Карабаха Азербайджана армянская сторона воспользовалась ливанскими наемниками.