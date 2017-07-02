Представитель ВОЗ в Йемене заявил, что число жертв эпидемии холеры в стране возросло до 1500

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Йемене Невио Загариа заявил, что число жертв эпидемии холеры в стране возросло до 1500.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Загариа, выступавшего в субботу на совместной с ЮНИСЕФ и Всемирным банком конференции, в настоящий момент зафиксировано около 246 тысяч случаев заболевания холерой в стране.

Ранее старший советник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Йемене Ахмед Зуитен сообщил, что эпидемия холеры в стране унесла жизни более 1400 человек.

По его словам, разрушения инфраструктуры в Йемене более двух лет активных боевых действий создали условия для начала вспышки холеры в стране. При этом за последнюю неделю количество случаев заболевания снизилось до 39 тысяч человек по сравнению с предыдущими неделями, когда в среднем заболевало по 41 тысячи человек.