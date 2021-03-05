В ВОЗ считают, что пандемия закончится в начале 2022 года

Ханс Клюге также призвал набраться терпения по вопросу вакцинации

Мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предположением выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью, которое опубликовано в пятницу в газете Die Welt.

"Полагаю, 2021 год будет еще одним годом COVID-19. Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики, - сказал он. - Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, программы диагностики, вакцина. В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус".

Представитель ВОЗ призвал набраться терпения по вопросу вакцинации: "Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты". По словам Клюге, "по всей видимости, неизбежен" тот факт, что у граждан в Европе летом появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ.

Клюге с пониманием отнесся к тому, что в пользу таких документов говорит "политическая реальность", но лично у него "есть сомнения" по этому поводу. "Мы не знаем, как долго сохраняется иммунитет после прививки", - аргументировал он. "К тому же прививочный паспорт усугубляет неравенство", - сказал Клюге.