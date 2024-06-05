Представитель Узбекистана впервые в истории избран в Комитет по правам человека

Представитель Узбекистана впервые в истории избран в Комитет по правам человека (КПЧ) ООН.

Представитель Узбекистана впервые в истории избран в Комитет по правам человека (КПЧ) ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство этой страны в Азербайджане, выборы в КПЧ на 2025-2028 годы прошли в штаб-квартире ООН городе Нью-Йорке в рамках 40-й сессии государств-участников Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).

В ходе выборов на 9 мест в КПЧ, наряду с Узбекистаном, претендовали представители 16 государств – Бурунди, Грузия, Египет, Индия, Испания, Камерун, Кот-д'Ивуар, Литва, Марокко, Парагвай, Республика Корея, Северная Македония, Того, Хорватия, Эфиопия и ЮАР.

По итогам тайного голосования кандидат от Узбекистана – директор Национального центра по правам человека, академик Акмал Саидов набрал наибольшее количество голосов стран-членов МПГПП.

Избрание представителя нашей страны в КПЧ является историческим событием, так как Узбекистан впервые из стран Центральной Азии вошел в состав данного ключевого органа ООН.

В ООН признают, что значительный успех на международной арене достигнут благодаря принятым под руководством президента Узбекистана конкретным мерам по искоренению детского и принудительного труда, борьба с домашним насилием, расширение прав и возможностей женщин и девочек, обеспечение гендерного равенства, улучшение положения уязвимых слоев населения, а также открытый диалог по всем вопросам правозащитной повестки дня ООН.

Безусловно, избрание Узбекистана в данный авторитетный конвенционный орган будет способствовать демонстрации приверженности страны обеспечению и защите прав человека путем конструктивного взаимодействия с международными правозащитными структурами, позволит активно участвовать в процессах принятия решений, а также обменяться передовым опытом в данной области.

КПЧ - орган ООН, состоящий из независимых экспертов, осуществляющих мониторинг выполнения государствами-участниками МПГПП. Участниками пакта являются 173 государств. Узбекистан присоединился к данному международному документу в 1995 году. Деятельность Комитета направлена на обеспечение полного соблюдения всех гражданских и политических прав человека.