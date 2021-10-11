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Представитель талибов рассказал о главных источниках их доходов

Представитель талибов рассказал о главных источниках их доходов Главными источниками доходов захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" являются поступления от налогов и пошлин.
Другие страны
11 октября 2021 г. 08:23
Представитель талибов рассказал о главных источниках их доходов
Забихулла Муджахид

Главными источниками доходов захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" являются поступления от налогов и пошлин.

Как передает Report, об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил представитель радикалов, замминистра информации и культуры в сформированном талибами временном кабмине Забихулла Муджахид.

"Налоги и таможенные пошлины. В дальнейшем мы планируем получать доход от добычи полезных ископаемых", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, ситуация в экономике Афганистана пока остается крайне сложной. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из 9,4 млрд долларов США), поскольку их значительная часть заморожена Соединенными Штатами.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.

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