​Представитель РФ: США несут ответственность за последствия бомбежек Йемена

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "США несут ответственность за последствия воздушных бомбардировок Йемена, так как поддерживают военную операцию, проводимую Саудовской Аравией и ее союзниками".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

По его мнению, это касается как гуманитарных последствий, так и ситуаций, когда создается угроза дипломатическим объектам.

"Мы понимаем, из чего они исходят, мы понимаем их нынешнюю политику, но они, определенно, должны чувствовать свою ответственность, - сказал дипломат. - Раз они поддерживают бомбардировки коалиции, они несут ответственность за гуманитарные последствия, ответственность за неприкосновенность дипломатических объектов".

По его словам, неприятный инцидент произошел в ночь на пятницу, когда удару подверглась территория рядом с посольством России в столице Йемена Сане.