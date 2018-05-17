Представитель Пентагона: США продолжат проводить учения с Южной Кореей

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты продолжат проводить учения с Южной Кореей, их масштаб и график остается неизменным даже в преддверии саммита США-КНДР.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в четверг журналистам представитель Пентагона Дана Уайт.

"Я могу сказать, что масштаб наших учений не изменился… Наши учения ежегодные, они проводятся давно, они имеют оборонный характер, и они продолжатся. Это решение альянса (с Южной Кореей - ред.). Это то, что мы делаем, чтобы убедиться в готовности наших сил и сил Южной Кореи", - сказала Уайт, добавив, что график учений также остается неизменным.

В минувший вторник КНДР приняла решение об отмене запланированных на 16 мая переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за учений Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая.