Представитель партии за независимость Полинезии: Франция всячески пытается помешать обретению нами независимости

Франция всеми способами пытается помешать обретению заморскими территориями независимости.

Франция всеми способами пытается помешать обретению заморскими территориями независимости.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии за независимость Полинезии Tavini huiraatira Хейнуи Ле Каи (Heinui Le Caill).

По его словам, процесс деколонизации Французской Полинезии ведется уже 40 лет.

"За эти годы мы видели много смертей. Франция на протяжении этого периода пыталась уничтожить наше национальное сознание и родной язык", - рассказал он.

Ле Каи также подчеркнул, что для полной колонизации Франция пыталась применить на этих территориях французскую модель общества.

"За всю историю Франция около 200 раз испытывала ядерное оружие на нашей территории. Они жертвовали нами, чтобы защитить себя", - добавил политик.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.