Представитель партии за независимость Полинезии: Франции выгодно держать нас под контролем

Франции выгодно держать нас под своим контролем, таким образом она пытается удержать мировое лидерство.

Франции выгодно держать нас под своим контролем, таким образом она пытается удержать мировое лидерство.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии за независимость Полинезии "Tavini huiraatira" Хейнуи Ле Каи (Heinui Le Caill).

"Сегодня важно, чтобы колониальные страны вели борьбу. Наша партия одержала победу на выборах, однако у нас нет полной независимости и свободы. Франция считает себя владыкой на Тихом океане. Площадь Полинезии больше, чем у большинства европейских стран, и Франции выгодно держать нас под своим контролем. Таким образом она стремится бороться с ведущими мировыми державами и быть наравне с ними. Однако мы не собираемся молчать. Мы сами выбираем свое будущее, решаем, как жить и как воспитывать своих детей. Мы здесь, чтобы получить поддержку от стран-членов Движения неприсоединения во имя нашей свободы. У каждый страны есть право на независимость", - сказал он.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.