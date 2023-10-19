Представитель партии за независимость Полинезии: Франции выгодно держать нас под контролем

Франции выгодно держать нас под своим контролем, таким образом она пытается удержать мировое лидерство.
Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии за независимость Полинезии "Tavini huiraatira" Хейнуи Ле Каи (Heinui Le Caill).
"Сегодня важно, чтобы колониальные страны вели борьбу. Наша партия одержала победу на выборах, однако у нас нет полной независимости и свободы. Франция считает себя владыкой на Тихом океане. Площадь Полинезии больше, чем у большинства европейских стран, и Франции выгодно держать нас под своим контролем. Таким образом она стремится бороться с ведущими мировыми державами и быть наравне с ними. Однако мы не собираемся молчать. Мы сами выбираем свое будущее, решаем, как жить и как воспитывать своих детей. Мы здесь, чтобы получить поддержку от стран-членов Движения неприсоединения во имя нашей свободы. У каждый страны есть право на независимость", - сказал он.
Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).
В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.
Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.
БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.