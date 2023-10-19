Представитель Партии свободы Мартиники: Снижается роль Франции как империи

Сегодняшняя политика Франции абсолютно некорректная, она уже не может выступать в роли империалиста.

Сегодняшняя политика Франции абсолютно некорректна.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол.

По его словам, для борьбы с неоколониальной политикой Франции необходимо оказать на нее международное давление.

Люк Фрэнсис Кэрол также подчеркнул, что роль Франции как империи снижается.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.